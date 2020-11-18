Санкт-Петербург, 18 ноября, 2020, 14:22 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») сообщил журналистом, что заразился коронавирусной инфекцией.

Assembly.spb.ru Виталий Милонов

«Чувствую себя нормально, но нюх потерял», — заявил он «Фонтанке».

У парламентария обнаружились и другие характерные симптомы ковида: повышенная температура и ломота в костях.

Милонов сообщил, что после подтверждения заражения коронавирусом он самоизолировался и работает дистанционно, при этом члены его многочисленной семьи здоровы.

Добавим что пять дней назад Милонов встречался с медиками из поликлиники №101 Кировского района Санкт-Петербурга. А неделю назад участвовал в доставке обедов врачам из больницы им. Семашко в Пушкине, которая лечит пациентов с коронавирусом.