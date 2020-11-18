Москва, 18 ноября, 2020, 14:05 — ИА Регнум. Уход главы Мордовии Владимира Волкова симптоматичен, он цеплялся за власть, но показал свою управленческую неэффективность. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

«Закредитованные и недееспособные в плане борьбы с COVID-19 регионы ограничены в ресурсах и не способны проводить активную антиковидную политику. Длинное плечо согласований с Центром затрудняет и без того сложную задачу. Думаю, сейчас желание уйти в отставку есть не только у Волкова, но и у целого ряда других губернаторов.

Дмитрий Михайличенко Возможно, сейчас администрации президента России целесообразно взбодрить губернаторский корпус, и отставки в ближайшее время еще будут».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке. Об этом говорится в обращении Волкова к жителям республики.

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