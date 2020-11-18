Москва, 18 ноября, 2020, 12:51 — ИА Регнум. Пакет законопроектов об иноагентах внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Иноагенты, в том числе и физлица, получающие средства из-за рубежа, должны зарегистрироваться в качестве иностранного агента и отчитываться о тратах.

Вводятся ограничения для физлиц-иноагентов. В частности, такие лица не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущенными к гостайне. «По статусу к иностранным агентам будут приравнены и незарегистрированные общественные объединения, получающие иностранное финансирование для проведения политической деятельности. Они также будут обязаны направлять отчёты в Минюст России об объеме и целях финансирования из-за рубежа и о расходовании этих средств», — рассказал Пискарёв.

Все иностранные агенты будут обязаны ставить на своих материалах соответствующую маркировку, а СМИ — указывать статус иностранного агента в публикациях о них.

Также предлагается ввести запрет на участие в избирательных кампаниях незарегистрированных общественных объединений и иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

«При этом кандидаты в депутаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, смогут участвовать в выборах, но обязаны информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию», — уточнил Пискарёв.