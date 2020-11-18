Москва, 18 ноября, 2020, 12:38 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла пакет законов о верховенстве национальных норм над международными актами, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Конститутция России

Закрепляются правила соотношения российского законодательства и норм международного права — в кодексах Российской Федерации и законах. А именно, в соответствующих статьях законодательных актов РФ указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не допускается. Разбираться в каждом конкретном случае будет Конституционный суд.

Изменения вносятся в 115 действующих законов и в пять кодексов, кроме Жилищного, Земельного и Трудового кодексов.

Инициативы внес в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин, они направлены на развитие положений новой Конституции.