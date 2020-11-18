Москва, 18 ноября, 2020, 11:04 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 20 985 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 ноября сообщил источник ИА REGNUM в сфере здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Это на 1425 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 22 410 случаев заражения.

Всего в России зарегистрировано 1 991 998 случаев заражения коронавирусом.