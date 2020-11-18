Нижний Новгород, 18 ноября, 2020, 11:01 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск федерального бюджетного учреждения «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», которое выступало заказчиком проекта гидроузла в Нижегородской области. Ответчиком в деле является генеральный проектировщик проекта — самарское ООО «Техтрансстрой». Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Сайга20К Нижегородская ГЭС

Иск подан 12 ноября 2020 года. Сумма претензий — 761 287 200,8 рубля. Третьим лицом привлечён Росморречфлот. Детали пока неизвестны, но за сентябрь-октябрь 2020 года ФБУ подало ещё три иска к проектировщику — о взыскании 8,49 млн рублей неустойки (рассмотрят 23 ноября), взыскании 4,8 млн рублей (заседание — 15 декабря). Иск «о взыскании 1 310 077 руб. 62 коп. в том числе неосновательного обогащения в размере 1 080 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 230 077 руб. 62 копеек» суд удовлетворил в начале ноября 2020 года. В последнем деле речь шла о контракте на проектирование низконапорного гидроузла.

А в августе уже ООО «Техтрансстрой» дважды судилось с госзаказчиком. 19 ноября 2020 года арбитраж Москвы рассмотрит иск ООО о признании незаконным решения ФБУ от 19 августа 2020 года «об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта №43 от 31.05.2017 года на разработку проектной документации по объекту «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла», а 16 ноября «Техтрансстрою» было отказано в обязании внести изменения в техзадание, фигурировавшее в расторгнутом госконтракте. Речь шла о том, чтобы «предоставить истцу разумные сроки для устранения замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России», содержащиеся в отрицательных заключениях от 02.06.2020 г. и 05.06.2020 года» — не менее шести месяцев. Вердикт ещё может быть оспорен.

Напомним, проект строительства гидроузла предполагался как альтернатива повышению уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки в 68 метров. С помощью гидросооружения стоимостью около 43 млрд рублей нижегородские власти планировали решить проблему с судоходством на участке Волги, называя проект единственной возможной альтернативой. Инициатива, которая также затрагивает интересы жителей Чувашии и Марий Эл, вызвала массовые протесты у нижегородцев, чьи участки попадали в зону затопления. Также против выступили и экоактивисты, учёные. Эксперты предлагали другой путь решения: создание третьего шлюза — выше двух действующих.

Планы по строительству в итоге обернулись скандалом — было возбуждено уголовное дело по факту вывода через фирмы-однодневки крупной суммы, выделенной на проектирование.