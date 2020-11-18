Саратов, 18 ноября, 2020, 09:59 — ИА Регнум. В Саратове на пересечении улиц Железнодорожной и Слонова открыли первую в городе и вторую в области государственную аптеку. По словам директора госучреждения «Саратовский аптечный склад» Елены Ивановой, цены здесь в большей части зависят от поставщиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В аптеке

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В аптеке будут выдаваться лекарства льготникам. Учреждение открыли в тестовом режиме — это пилотный проект. В дальнейшем планируется развивать сеть госаптек, отметила директор.

Как заявил замминистра регионального здравоохранения Денис Грайфер, наценка на лекарства в этой аптеке будет минимальной. Пока прорабатывается вопрос об отпуске психотропных и наркотических препаратов.

«У нас во многих лечебных учреждениях имеются аптечные пункты, которые в настоящий момент работают и отпускают лекарственные препараты льготным категориям граждан. Я думаю, государственная аптека будет одним из таких пунктов», — добавил представитель облминздрава.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове одна из аптечных организаций планирует открытие магазина-склада с ассортиментом в 20 тыс. позиций. Кроме этого, предприятие получило разрешение на дистанционную продажу лекарств, и будет доступна курьерская доставка.

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