Благовещенск, 18 ноября, 2020, 09:27 — ИА Регнум. На амурском судостроительном заводе прогремел взрыв. Есть пострадавшие, об этом написал на совей странице в Instagram губернатор области Василий Орлов.

Дарья Драй ИА REGNUM Судостроительный завод

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Глава региона сообщил, что при проведении лакокрасочных работ произошёл хлопок.

«Считаю, что надо провести тщательную проверку, как такое оказалось возможно», — написал Орлов.

Подобное ЧП уже не первое на судостроительном заводе Приамурья. Как рассказал губернатор области, это второй подобный случай за последние пять лет.

«Это наше старейшее прославленное предприятие, и техника безопасности судостроителей, людей, кто выполняет сложные заказы, должна быть безупречна», — отметил Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском в котельной в Сероглазке прогремел взрыв. Сообщается о том, что пострадавших нет. Как пишет «КамИНФОРМ» со ссылкой на экстренные службы города, взрыв произошёл во время проведения сварочных работ — специалисты демонтировали цистерну, которая не использовалась.