Москва, 18 ноября, 2020, 09:02 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при которых они выплачиваются не сразу, а каждый месяц в течение жизни пенсионера. Об этом говорится в письме министерства в ПФР, пишет 18 ноября газета «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Инициатива направлена на сохранение регулярных выплат при существенных накоплениях на счету пенсионера. При этом мелкие суммы будут переданы владельцам единоразово.

В настоящее время пожизненную накопительную пенсию получают граждане с такими накоплениями на счету, при которых ежемесячные выплаты превышают 5% от общего размера совокупных пенсионных выплат. Если достаточных накоплений нет, происходит одна выплата.

Минтруд предлагает изменить схему так, чтобы единовременные выплаты происходили в тех случаях, когда они не превышают 20% от МРОТ.

В среднем российским пенсионерам назначают пенсию немногим более 15 тыс. рублей. Для назначения пожизненной накопительной пенсии она должна быть более 750 рублей, то есть на счёте должно быть около 200 тыс. рублей. Меньшие суммы будут выплачивать единовременно. Пока изменения не приняты, Минтруд лишь попросил оценить их возможность и полезность.