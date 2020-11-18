Москва, 18 ноября, 2020, 06:53 — ИА Регнум. В связи с массовым появлением в интернете фейковых схем лечения COVID-19, которые якобы используются некоторыми докторами, главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своем телеграм-канале предупреждает граждан: «Подобные схемы «лечения» убивают!»

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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По его мнению, в распространяемых в интернете схемах перемешано все: и комбинации антибиотиков и кроверазжижающие, и гормоны, и БАДы, и многие другие несовместимые между собой препараты с огромным спектром побочных явлений.

«Кроме возможных (но не обязательных) витаминов Д и С, цинка и интерферонов в каплях, в ней (схеме) бессмысленно и опасно всё! Минздрав России категорически против таких схем, я специально обсуждал это там. COVID-19 — болезнь, которая в большинстве случаев проходит сама и требует лишь времени и отсутствия помех собственному иммунитету бороться с ней! Люди, будьте бдительны, не поддавайтесь панике, которая заставляет вас принимать все без разбора! Подобные схемы «лечения» убивают! Доктора, применяйте только те схемы лечения, который утверждены Минздравом, а ещё лучше вспомните ваш опыт лечения всех ОРЗ: часто ли вы назначали активные лекарства в этих случаях?» — подчёркивает доктор Мясников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 22 055 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 475 904 человек.