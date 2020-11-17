Нью-Йорк, США, 17 ноября, 2020, 23:59 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к странам G20 с призывом выделить $28 млрд на инициативу по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщили 17 ноября в пресс-службе Всемирной организации.

Mos.ru Вакцина

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По словам генсека, данная сумма необходима ООН на финансирование Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19, направленной на наращивание темпов разработки, производства и справедливого распределения средств диагностики и лечения, а также вакцин от коронавируса.

«Странам G20 необходимо принять более смелые меры, чтобы позволить развивающимся странам эффективно противостоять кризису и не допустить превращения глобальной рецессии в глобальную депрессию», — подчеркнул Гутерреш.

Напомним, накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вакцинация от COVID-19 сыграет существенную роль в том, чтобы взять пандемию под контроль, но остановить распространение коронавируса поможет только принятие целого комплекса мер.