Подгорица, 17 ноября, 2020, 22:39 — ИА Регнум. В Черногории по данным института общественного здравоохранения, за сутки выявили 619 новых носителей коронавируса.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач общается с пациентом с COVID-19

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Зарегистрировано девять смертей. Самому старшему пациенту было 83 года, а самому молодому — 45 лет.

В стране за это время выздоровели 259 пациентов, а общее число активных случаев составляет 9867.

Медики и власти не исключают дальнейшего ужесточения мер по всей стране, вплоть до полного карантина.