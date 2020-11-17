Женева, Швейцария, 17 ноября, 2020, 21:59 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксирован 456 751 новый случай заражения коронавирусом, скончался ещё 6871 больной COVID-19. Такие данные приводит 17 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках

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Как сообщается, всего в мире выявлено уже 54 771 888 инфицированных коронавирусом, подтверждено 1 324 249 случаев летального исхода.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 528 905 выявленных инфицированных и 7858 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.