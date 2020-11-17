Анкара, 17 ноября, 2020, 21:55 — ИА Регнум. В Турции вводится частичный комендантский час в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил на пресс-конференции 17 ноября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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По его словам, комендантский час будет действовать по выходным дням в период с 20:00 до 10:00.

Властями страны также принято решение закрыть до конца года все кинотеатры. Торговые центры, магазины и парикмахерские будут работать ограниченное время, заведения общественного питания смогут работать только на доставку.

Согласно последним официальным данным, в Турции выявлено уже более 418 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 11,6 тысячи больных COVID-19, выздоровели 356 тысяч пациентов.