Москва, 17 ноября, 2020, 20:57 — ИА Регнум. Прекращение огня, разблокировка транспортного сообщения и восстановление экономического взаимодействия обеспечат предпосылки для нормализации отношений в Нагорном Карабахе, заявил 17 ноября президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-24».

Минобороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

"То, что прекратились боевые действия, и очень важно, что договорились о разблокировании всех транспортных коммуникаций, восстановлении экономических связей, на мой взгляд, это чрезвычайно важно, и это создает хорошую базу для нормализации отношений на длительную перспективу», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. В рамках соглашения о прекращении огня в регион введена российская миротворческая группировка.