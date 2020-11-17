Афины , 17 ноября, 2020, 20:15 — ИА Регнум. Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих в центре Афин, 17 ноября сообщает агентство Associated Press.

George Laoutaris Полиция Греции

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Левые организации вышли на демонстрацию в ознаменование годовщины студенческого восстания 1973 года, жестоко подавленного военной хунтой. Полиция разогнала левых, так как они нарушали ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса.

В то же время отдельно проходивший митинг компартии Греции в Афинах прошел спокойно — члены партии провели мероприятие в масках и с соблюдением правил социального дистанцирования.

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