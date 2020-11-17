Москва, 17 ноября, 2020, 16:27 — ИА Регнум. На днях ОАО «РЖД» и Минприроды утвердили план мероприятий по охране Байкала, принятый на период реконструкции объектов инфраструктуры БАМа и Транссиба. Ранее руководством холдинга были подписаны соответствующие соглашения с администрациями Иркутской области и Республики Бурятия.

ИА REGNUM Для Байкала составлена экологическая «дорожная карта»

Озеро Байкал является уникальным природным объектом, значение которого трудно переоценить. В нем содержится 90 процентов запасов пресной озерной воды России или пятая часть всей озерной пресной воды мира. Благодаря природной чистоте прилегающей зоны Байкала, эти запасы можно отнести к стратегическому богатству нашей страны. Не случайно в последнее время принят целый ряд мер для сохранения уникальной экологии региона.

«Зеленый» проект «РЖД» разрабатывался совместно с Минприроды, администрациями Иркутской области и Бурятии с привлечением экологических служб отрасли, ученых Сибирского отделения РАН, местных природоохранных и общественных организаций.

По мнению научного руководителя Института экономики природопользования и экологической политики НИУ ВШЭ Александра Багина, такой подход общественного контроля за промышленной деятельностью человека на стадии проектирования работ является уникальным. И служит примером ответственного и взвешенного отношения к экологии.

Результатом такого подхода стал тщательно проработанный план, который предусматривает комплекс мероприятий. Они призваны не просто сохранить экологию зоны Байкала, но и обеспечить сбережение флоры и фауны в ходе модернизации железной дороги.

Прежде всего, он предполагает создание информационно-аналитической платформы видеофиксации, сбора, обработки и анализа результатов экологического мониторинга и контроля, а также интеграцию этой платформы в единую систему экологического мониторинга для контроля при проведении работ в Байкальской экологической зоне.

Развитие БАМа и Транссиба предусмотрено Комплексным планом модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года. В восточном направлении планируется увеличение провозной способности в 1,5 раза — до 180 млн тонн в 2024 году и 210 млн тонн в 2025 году. Для увеличения пропускной способности магистралей Восточного полигона железнодорожники используют ряд инновационных технологий, среди которых система интервального регулирования движения поездов и виртуальная сцепка. Эти технологии позволили на 10−15 процентов увеличить пропускную способность дорог на отдельных участках. Но в условиях повышения интенсивности движения без радикальных мер по модернизации всей инфраструктуры не обойтись.

По словам генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, в рамках строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, которые требуются для увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба, на Байкальской природной территории запланированы 144 объекта, из них в стадии реализации — 34. На 53 объекта получены положительные заключения государственной экологической и государственной технической экспертизы.

Работы по модернизации БАМа и Транссиба спланированы таким образом, чтобы минимизировать экологическое воздействие на Байкальскую природную территорию. Например, железнодорожники обязались высадить в зоне работ в пять раз больше деревьев, чем будет вырублено. В рамках мероприятий по охране атмосферного воздуха в центральной экологической зоне озера Байкал запланирован перевод 14 пунктов обогрева путевых рабочих с отопительных печей на электрическую энергию. Для защиты водных ресурсов будут построены и модернизированы действующие очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, стройплощадки будут оборудованы пунктами мойки колес.

Запланированные мероприятия были рассмотрены на заседании правительственной комиссии под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко. Она отметила, что «зеленые» практики «РЖД» являются одними из лучших в мире. «Такой важный инфраструктурный проект по соединению дальневосточных, сибирских территорий с Центральной Россией должен быть экологичным. Общая задача — не допустить никакой новой нагрузки на природные комплексы», — сказала вице-премьер.

В документ включены мероприятия по охране центральной экологической зоны Байкальской природной территории. В их числе очистка береговой линии озера Байкал на участках от пос. Байкал до пос. Таловка (361 км), снижение негативного воздействия на территорию памятников природы регионального значения «Слюдянское озеро» и «Мыс Шаманский» за счет установки биотуалетов и оборудования площадок для сбора мусора при въезде.

Планируется также установить контейнеры для раздельного сбора мусора на десяти станциях и остановочных пунктах Кругобайкальской железной дороги и на станциях БАМа и Транссиба, расположенных на Байкальской природной территории, на которых будут проходить работы.

Однако необходимо помнить, что сбережение уникальных природных объектов является заботой не только хозяйствующих субъектов, но и всего населения этого региона. Поэтому помимо установки контейнеров для раздельного сбора мусора, пунктов мойки колес автотехники, необходимы и проведение рейдов местных экологов, волонтеров по соблюдению санитарных правил и норм.

По мнению Веры Шлёновой, председателя Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП), заслуженного эколога РФ, между Минприроды России и «РЖД» подписан очень важный документ, который вселяет надежду, что все запланированные мероприятия будут выполнены с безупречным качеством и в установленные сроки.

«Каждый пункт Плана совместных мероприятий по охране окружающей среды на Байкальской природной территории, имеет первостепенное значение. Будь то строительство и реконструкция очистных сооружений, очистка береговой полосы Байкала, создание единого центра экологического контроля и мониторинга или участие в эколого-просветительской деятельности, реализации программ по сохранению биоразнообразия Байкальского региона, — сказала она. — С удовлетворением могу отметить, что с самого начала реализации проекта РЖД демонстрирует открытость своих планов, готовность к диалогу и сотрудничеству с общественностью региона. Буквально на днях Иркутское отделение ВООП обратилось в Центр охраны окружающей среды Восточно-Сибирской железной дороги с предложением проведения в 2021—2024 годах мероприятий общественного экологического контроля. Наше предложение нашло поддержку, и с начала 2021 года запланированы регулярные рейды общественности с целью контроля выполнения запланированных мероприятий на Байкальской природной территории».