Санкт-Петербург, 17 ноября, 2020, 15:27 — ИА Регнум. В Петербурге собираются увеличить зону платной парковки в пять раз в 2022 году. Об этом сообщил председатель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

Gov.spb.ru Паркомат в Петербурге

Сейчас в пилотную зону платной парковки входят 27 улиц в районе между Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки. В целом это 2799 парковочных мест, еще 104 места появятся в декабре на улице Рубинштейна.

«Эксперимент» по созданию платных стоянок в центре Северной столицы начался еще в 2015 году. Всё это время большинство горожан, оставлявших машины в «пилотной зоне», оплату просто игнорировали. И только с марта 2020 года петербургские чиновники получили возможность выставлять штрафы за нарушения правил платной парковки.

«Мы планируем развитие парковочного пространства. В следующем году мы приступаем к проектированию, соответственно, 14 тысяч парковочных мест дополнительно — это только проектирование на следующий год. Реализацию планируем в 22-м году», — заявил Андрей Левакин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Речь пойдет о 182 улицах в центре города. Их названия, вероятно, будут обнародованы в первом квартале следующего года.

Напомним, Смольный не далее как в октябре уже обещал расширить зону платной парковки не в пять, а в 22 раза — до 62 тыс. машиномест на 503 улицах Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов. Однако сроки власти тогда не называли.