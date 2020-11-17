Анкара, 17 ноября, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Ответ на вопрос о роли Турции в урегулировании ситуации в Карабахеуже был дан министром иностранных дел России, но тем не менее и иностранным дипломатам, ироссийскому обществу многое остаётся непонятным, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 17 ноября, комментируя высказывания госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

Как сообщалось ранее, Помпео и Ле Дриан во время совместных переговоров заявили, чтоСША и Франция «признают» действияРоссии в отношении конфликта вКарабахе, нопри этом призывают «прояснить», какую роль в этом играет Турция.

« Роль Турции действительно нуждается в прояснении, причём не только в самом соглашении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, но и, главное, в сделанной Азербайджаном в этом конфликте ставке на возобновление войны. Как известно, применение силы или угрозы силой документами ООН запрещено.

Ответ на вопрос о роли Турции, поставленный госсекретарём США и главой МИД Франции, в принципе, уже был дан министром иностранных дел России в ходе его пресс-конференции 12 ноября. На этом, думаю, наша дипломатия пока и остановится. Многое, однако, повторю, остаётся непонятным и нам, российскому обществу.

Взглянем, например, на ситуацию с прописанным в соглашении и формируемым на основе отдельной российско-турецкой договорённости миротворческим центром по контролю за прекращением огня. В его работе предусмотрено участие российских и турецких представителей. Понятно, что и по вопросу недопущения возобновления военных действий, и по вопросу возвращения беженцев российские представители будут работать в этом центре на основе неоднократно заявленной руководством нашей страны позиции равного отношения к сторонам в конфликте. Что же касается представителей Турции, то их позиция тоже понятна: Азербайджан — ближайший союзник, Армения — враг. Таким образом, соотношение, условно говоря, «симпатий» к сторонам конфликта в этом центре будет 1,5 к 0,5 в пользу Азербайджана.

На азербайджанской стороне, как известно, выступали помимо военных из самой Турции ещё и террористические группы из Сирии. Выдворить их из этого района — дело Азербайджана, но он с ним не справится. Здесь участие турецких наблюдателей обоснованно, но только под обязательство, что это будет скорое и полное выдворение.