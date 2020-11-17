Москва, 17 ноября, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Российская сторона приложит все усилия, чтобы не допустить переписывания трёхстороннего соглашения с Азербайджаном и Арменией о прекращении боёв в Нагорном Карабахе. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 17 ноября на пресс-конференции в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

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"Мы сейчас не видим каких-либо попыток переписать, подвергнуть ревизии то заявление, которое было выпущено», — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что Москва со своей стороны сделает всё, чтобы таких попыток не было либо они не увенчались успехом.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября боевые действия в Карабахе прекратились в соответствии с совместным заявлением лидеров России, Армении и Азербайджана. Азербайджан и Армения остановились на занятых позициях, в регион вошли российские миротворцы.