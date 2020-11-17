Москва, 17 ноября, 2020, 13:59 — ИА Регнум. В МВД разработали концепцию развития службы участковых уполномоченных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Министерство внутренних дел придает большое значение совершенствованию службы участковых уполномоченных. Разработана концепция ее развития на ближайшие четыре года, которая направлена на повышение престижа профессии и социальных гарантий личного состава», — говорится в сообщении.

В ходе церемонии награждения в рамках конкурса «Народный участковый» глава МВД РФ Владимир Колокольцев подчеркнул, что участковые рассматривают около 40% обращений и каждое четвертое раскрытое преступление — также их заслуга: «Особое внимание сотрудники уделяют адресным превентивным мерам, благодаря чему снижается уровень преступности в семейно-бытовой сфере».