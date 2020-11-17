Нижний Новгород, 17 ноября, 2020, 13:19 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 17 ноября выявили 2439 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало новым «рекордным» показателем суточного прироста инфицированных с начала пандемии. Предыдущий максимальный показатель выявленных за сутки носителей коронавируса был зафиксирован в округе 14 ноября — 2420 человек. Накануне сообщалось о 2409 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 247 993 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Александр Куликов ИА REGNUM Пациент в палате для больных коронавирусом

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Так, в Нижегородской области выявили 407 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Пермском крае — 245, в Ульяновской области — 227, в Саратовской области — 220, в Самарской области — 216, в Кировской области — 205, в Оренбургской области — 188, в Пензенской области — 166, в Удмуртии — 158, в Башкирии — 121, в Мордовии — 88, в Чувашии — 85, в Татарии — 61, в Марий Эл — 52.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 48 617 случаев, в Ульяновской области — 24 455, в Саратовской области — 24 005, в Оренбургской области — 20 753, в Самарской области — 19 294, в Пензенской области — 18 092, в Пермском крае — 16 902, в Кировской области — 15 081, в Башкирии — 12 565, в Удмуртии — 11 237, в Чувашии — 11 108, в Мордовии — 9605, в Татарии — 9366, в Марий Эл — 6913.

Полностью выздоровели 198 817 жителей округа, за последние сутки выписаны 2298 человек. Скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 3701 человек, за минувшие сутки скончались 44 жителя Поволжья, накануне сообщалось о 51 летальном случае в округе.

Отметим, значительное расхождение с данными регионального штаба по числу летальных случаев наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 17 ноября, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 203 человека — двое за минувшие сутки, по данным общефедерального штаба — 260 жителей Удмуртии умерли с начала пандемии, из которых трое человек — в течение последних 24 часов.

За вычетом выздоровевших и умерших, в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье являются 45 475 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. С 17 июня наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. К 26 июля ежедневный прирост заражений снизился до менее чем 900. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 23 октября впервые с начала наблюдений в Поволжье выявили более 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 ноября в России подтверждено 1 971 013 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 22 410 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 475 904 жителя России, за сутки выписаны 22 055 человек. 33 931 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 442 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 461 168 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране снизилось на 87 человек.