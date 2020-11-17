Москва, 17 ноября, 2020, 13:10 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении приняла законопроект, приводящий действующие нормы в соответствие с новыми положениями Конституции, инициатива была доработана ко второму чтению, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Иван Абатуров Вход в Уставный суд Свердловской области

Из судебной системы РФ исключаются конституционные (уставные) суды субъектов РФ — они упраздняются до 1 января 2023 года. При этом судьям конституционных (уставных) судов субъектов РФ обеспечивается сохранение гарантий (включая материальное и социальное обеспечение), предусмотренных для судей конституционных (уставных) судов субъектов РФ в отставке.

«Сейчас действуют 16 таких судов», — уточнил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Одновременно регионы получают право принимать решение о создании конституционных (уставных) советов, действующих при законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов РФ.

Законопроектом, принятым в первом чтении, прописывается, что полномочия председателя Конституционного суда РФ и судей, председателя Верховного суда и судей, председателей, заместителей председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, военного кассационного суда, военного апелляционного суда, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам могут быть прекращены Советом Федерации по представлению президента РФ в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий, в том числе несоблюдения ограничений, запретов и требований, установленных законом «О противодействии коррупции».

Полномочия прекращаются также при получении ими иностранного гражданства, в также при нарушении судьей, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.