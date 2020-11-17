Москва, 17 ноября, 2020, 12:16 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимым решение комитета Госдумы по госстроительству по законопроекту об отобрании детей из семей при угрозе жизни и здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Решение комитета было принято опросным путем… Все возмущены и считаем, что это недопустимо, Павел Владимирович (Крашенинников). Какие бы вопросы в будущем не рассматривали — только очное участие депутатов, если речь идет о наших гражданах, если мы говорим о вопросах резонансных, вопросах семьи, детей. Давайте бережно относиться к людям… Был нарушен регламент рассмотрения», — заявил Володин в ходе пленарного заседания.

Он призвал комитеты организовывать максимально открытое обсуждение резонансных законопроектов. В этом случае было нарушение регламента, отметил спикер Госдумы.

Он также выразил надежду на то, что подобное не повторится.

Дискуссию начал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который поблагодарил Совет Думы и лично Володина за изъятие из повестки сомнительных законопроектов, в частности, об изъятии детей.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству, а также комитет Госдумы по вопросам семьи рекомендовали нижней палате парламента принять законопроект об отобрании детей в варианте, предложенном депутатом Павлом Крашенинниковым («Единая Россия») и членом Совфеда Андреем Клишасом. Документом предлагалось прописать, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. Уполномоченные органы будут обязаны применять видеофиксацию в случае изъятия детей из семей без решения суда.

Еще один законопроект был внесен членом Совфеда Еленой Мизулиной.

Инициативы получили широкий общественный резонанс.