Собянин продлил дистанционный режим для старшеклассников
Москва, 17 ноября, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить дистанционный режим в столичных школах.
(сс) Е. Самарин. Mos.ru
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«Удалёнка» действует для школьников с шестого по 11-й класс. Новый указ мэра продлевает её ещё на две недели — до 6 декабря.
«Я уверен, что эта мера спасёт здоровье и жизнь многих москвичей, в том числе ваших родных и близких», — прокомментировал в личном блоге принятое решение Собянин.
Напомним, что ученики младших классов в московских школах обучаются очно.