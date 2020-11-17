Санкт-Петербург, 17 ноября, 2020, 11:50 — ИА Регнум. Петербуржцам не стоит ожидать в течение ближайших дней наступления зимы. До конца недели над городом и областью расположится циклон, который прогреет воздух в Санкт-Петербург и Ленинградской области до +7…+11 градусов, а также принесет штормовой ветер. Об этом 17 ноября ИА REGNUM рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный собор

По его словам, Петербург и Ленобласть оказались в предзимье, устойчивых холодов в ближайшие дни не будет. Температура воздуха, наоборот, в течение ближайших двух с половиной дней будет повышаться.

«Уже начинает усиливаться ветер и с запада подходит циклон, который к девяти вечера 18 ноября повысит температуру воздуха до +7…+9 градусов, начнется сильный ветер, который будет дуть с юга и юго-запада с порывами до 15−20 м/с», — пояснил Колесов.

В течение всего дня 19 ноября циклон прогреет воздух вплоть до +11 градусов. К пятнице 20 ноября циклон покинет Петербургский регион, и температура воздуха снизится до +1 градуса.

«Усиление ветра будет и 18 и 19 ноября и ночью 20 ноября. Ослабевать в какие-то моменты будет, но все эти два с половиной дня будет сильный южный, юго-западный ветер, — пояснил синоптик. — Все эти дни будут осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего днем 18 ноября в дождь, по большей части на западе Ленобласти».