Москва, 17 ноября, 2020, 10:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 442 человека. Об этом 17 ноября сообщил оперативный штаб Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Зафиксировано 442 летальных исхода», — говорится в информации.

Это на 139 человек больше, чем сутками ранее, когда умерли 303 пациента.

Всего в России за время пандемии от COVID-19 умер 33 931 человек.