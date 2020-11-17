Сочи, Краснодарский край, 17 ноября, 2020, 09:26 — ИА Регнум. Глава Сочи Краснодарского края Алексей Копайгородский выступил с предупреждением о необходимости соблюдать требования режима повышенной готовности. Свой призыв он адресовал гостям города-курорта, обращение размещено в instagram-аккаунте мэра.

Евгений Лодянов Панарама города Сочи

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Копайгородский отмечает, что в преддверии зимнего сезона в отелях и гостиницах Сочи забронировано около 90% мест. Растёт и численность постоянного населения города — 1 сентября в Сочи числилось 72 тыс. детей школьного возраста, а на 1 ноября — их уже 73 тыс.

«Семьи с детьми приезжают к нам со всей страны. Кто-то — на постоянное место жительства, кто-то живет временно, кто-то длительно и работает здесь на удалёнке. Приезжают не только молодые фрилансеры, но и пожилые люди с внуками. У многих россиян выкуплены в Сочи апартаменты», — отметил мэр.

«Сочинское радушие и гостеприимство сегодня возможны только потому, что нам пока удаётся сдерживать распространение коронавирусной инфекции и не допускать ее очагов», — подчеркнул Копайгородский.

Он обратился ко всем прибывающим в город с просьбой «четко соблюдать требования режима повышенной готовности, который действует в Краснодарском крае»: речь идет о масочном режиме, социальной дистанции. Также глава Сочи напомнил предпринимателям о необходимости соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Отметим, что ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе не будут вводить более строгие меры против распространения коронавируса — при условии исполнения уже действующих.