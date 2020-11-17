Благовещенск, 17 ноября, 2020, 05:30 — ИА Регнум. В Амурской области началось строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск — Хэйхэ (Китай), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Amurobl.ru Юрий Трутнев

Читайте также: Полпред президента оценил реализацию проекта «Золотая миля» в Приамурье

«Такие проекты дают новое развитие региону, делают его более привлекательным для внутреннего и международного туризма и бизнеса», — сказал в ходе своей рабочей поездки в Приамурье полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

На стройплощадке уже произведена отсыпка территории, проведено электроснабжение. ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение. Бюджет реализации проекта оценивается в 9,8 млрд рублей. Окупить вложенные средства предполагается за 15 лет.

Как рассказала генеральный директор «Агентства развития проектных инициатив» Валерия Репкова, работать канатная дорога начнёт в 2023 году. Из Благовещенска в Китай пассажиры будут переправляться в кабинах по 110 человек. В час максимальный пассажиропоток в одну сторону составит 1788 человек.

«Терминал канатной дороги будет располагаться на площади 26 тыс. кв. метров. В него войдут международный пункт пропуска, торговые помещения и общественные пространства. Пункт пропуска канатной дороги рассчитан на прием 2,5 млн пассажиров ежегодно», — рассказала Репкова.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск — Хэйхэ входит в проект «Золотая миля». Также в него вошли берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур, реконструкция центральной площади Благовещенска, комплексная застройка территории, прилегающей к набережной реки Зея.