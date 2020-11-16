Нью-Йорк, США, 16 ноября, 2020, 22:44 — ИА Регнум. Индекс Dow Jones фондового рынка США с начала торгов вырос более чем на 1% и приблизился к 30 000 пунктов.

Arnoldius Нью-йоркская фондовая биржа

К настоящему моменту Dow Jones вырос на 346,90 пункта (1,18%), до 29 826,71 пункта. Максимум индекса пока составляет 29 942,88 пункта.

S&P 500 вырос на 29,46 пункта (0,82%), до 3614,61 пункта, максимум — 3627,43 пункта. Nasdaq вырос на 61,72 пункта (0,52%), до 11 891,00 пункта, максимум — 11 937,72 пункта.

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