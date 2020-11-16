Минск, 16 ноября, 2020, 22:32 — ИА Регнум. «Возбуждено уголовное дело по факту действий, грубо нарушающих общественный̆ порядок 15 ноября в Минске», — сообщает следственный комитет Белоруссии в своём ТГ-канале.

ИА REGNUM Белорусские силовики. Минск

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Дело возбудил отдел СК по Фрунзенскому району г. Минска «по факту организации действий, грубо нарушающих общественный̆ порядок, и активного участия в них по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса», сказано в сообщении. Кроме того, «возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса».

Поводом стали состоявшиеся 15 ноября в Минске несанкционированные властями массовые протестные мероприятия. Сообщается, что был «задержан ряд граждан, грубо нарушивших общественный̆ порядок», действия которых «были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей̆ власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций».

Кроме того, сказано в сообщении, были «повреждены объекты городской̆ инфраструктуры и транспортные средства сотрудников органов внутренних дел». О привлечении к ответственности сотрудников ОВД информация отсутствует.

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Напомним, 15 ноября в Минске и многих других городах Белоруссии прошли протестные выступления с требованиями новых честных президентских выборов, прекращения полицейского террора и освобождения политзаключённых. Александр Лукашенко отказывается уходить в отставку, жестоко подавляет мирные манифестации и даже траурные митинги по убитым силовиками, а также навязывает обществу вариант конституционной реформы», предполагающей передачу части президентских полномочий назначаемым им органам — в частности, правительству.