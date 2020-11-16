ВОЗ сообщила о случаях COVID-19 в штаб-квартире в Женеве
Женева, Швейцария, 16 ноября, 2020, 22:14 — ИА Регнум. За время эпидемии COVID-19 в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве выявлено 65 случаев заболевания, 16 ноября сообщает ВОЗ.
Yann
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
«На прошлой неделе у нас было несколько случаев, связанных друг с другом… у всех все хорошо, все случаи легкие или бессимптомные», — сообщила на брифинге технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове.
Одним из представителей ВОЗ, перенесших COVID-19, является генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус. 16 ноября он вернулся к работе после карантина.
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