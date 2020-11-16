Москва, 16 ноября, 2020, 21:58 — ИА Регнум. В России не подтверждено пока ни одного случая повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил 16 октября заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Минобороны России

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"Документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет ещё ни одного документированного случая», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что во всём мире пока подтверждено не более десяти случаев повторного заболевания COVID-19, и большинство из них связано с нарушениям в работе иммунной системы у пациентов.

В октябре Всемирная организация здравоохранения сообщила о создании специальной рабочей группы для изучения случаев повторного заражения коронавирусом.