Степанакерт, 16 ноября, 2020, 21:56 — ИА Регнум. Третья колонна с несколькими сотнями беженцев прибыла в Нагорный Карабах из Армении, сообщает 16 ноября Минобороны России.

Минобороны России Российские миротворческие силы

По данным российского военного ведомства, всего в регион с момента окончания боевых действий вернулись более 1200 жителей.

«16 ноября в Нагорный Карабах с территории республики Армения вернулись 482 беженца. Колонна из 19 автобусов проследовала по маршруту Ереван — Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции и прибыла на главную площадь Степанакерта», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об участии российских миротворцев и представителей Международного Красного Креста в обмене телами погибших между сторонами конфликта.

Напомним, с 10 ноября в Нагорном Карабахе разворачивается российский миротворческий контингент в составе 1960 солдат и офицеров с несколькими сотнями единиц бронетранспортеров и иной техники.