Рим, 16 ноября, 2020, 21:34 — ИА Регнум. Италия может достичь пика эпидемии коронавируса ровно через неделю, 23 ноября, заявил в интервью La Stampa в понедельник, 16 ноября, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Как отмечалось ранее, количество новых выявленных случаев коронавируса в Италии снижается четвертый день подряд, но связано это исключительно с сокращением числа проведенных тестов, процент «положительных» тестов остается прежним (около 17%).

По данным на16ноября, в Италии умерли45 733человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на504(днем ранее — на546). Выздоровели442 364человека, за сутки этот показатель увеличился на21 554(днем ранее — на9376). Число подтвержденных носителей выросло на27 354(днем ранее — на33 979).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет1 205 881 (около 2% населения страны). В настоящее время заражены717 784человека (на5294больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилосьпочти в 60раз. За последний месяц число зараженных выросло почти в 7 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствие с эпидемиологической ситуацией.