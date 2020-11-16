Кишинёв, 16 ноября, 2020, 20:18 — ИА Регнум. При попытке определить, какой будет политика Молдавии при новом президенте Майе Санду, надо учитывать несколько моментов — прежде всего то, что поствыборная риторика госпожи Санду все же будет значительно отличаться от предвыборной. Такое мнение ИА REGNUM высказал экс-министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак.

Gov.md Майя Санду

Напомним, что в Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов, в котором за пост президента боролись действующий глава государства Игорь Додон и кандидат от Партии действия и солидарности Майя Санду. За Санду проголосовало 56,28% граждан, участвующих в голосовании, за Додона — 43,72% граждан.

«Теперь госпожа Санду лишилась статуса одного из лидеров вечно атакующей оппозиции и пришла во власть. Более того, в эту борьбу она вложила достаточно много ресурсов, и эти ресурсы она теперь должна трансформировать в какие-то реальные полномочия. Фигура президента Молдавии в большей мере символическая, и теперь от Санду зависит, в какой степени произойдет трансформация этой символической должности в некую реальную должность», — считает Ястребчак.

Эксперт не исключил того, что Санду придется примерить на себя роль Игоря Додона образца 2017−2018 годов. «Большинства в парламенте у нее нет, и она не сможет рассчитывать на то, что парламент будет одобрять все ее инициативы», — пояснил Ястребчак. Поэтому, по мнению эксперта, новому лидеру Молдавии предстоит еще одна важная задача — решить, что делать с парламентом.

«Конституционных рычагов для роспуска парламента у нее пока не так много. Следовать советам господина Ренато Усатого, который пытался обосновать какие-то действия в отношении парламента революционной целесообразностью, на мой взгляд, достаточно затруднительно. Тем не менее Санду стоит перед многими соблазнами. На волне своего успеха, который не вызывает сомнения, она может попытаться начать действовать по принципу «взять все и сразу». Большой вопрос, что она готова ради этого сделать», — добавил эксперт.

По словам Ястребчака, если Санду, у которой в данный момент нет реальных рычагов управления, ничего не предпримет, она рискует остаться своеобразным символом, политиком, который одержал победу на президентских выборах, но не факт, что выиграл всю кампанию.

Эксперт также отметил, что отдельного внимания заслуживает вопрос, какой теперь будет политика Молдавии по поношению к Приднестровью, хотя бы по той причине, что заявления Майи Санду на эту тему в ходе предвыборной кампании были противоречивыми.

«На самых ранних этапах она говорила о том, что ей не о чем разговаривать с приднестровским руководством. Санду заявляла о неэффективности формата «5+2», но по мере продвижения самой кампании она стала часто говорить на русском языке, стала рассуждать о необходимости договариваться с Приднестровьем, о нужности достижения консенсуса внутри Молдавии и нахождении развязок непосредственно с Тирасполем. Ушел тезис о том, что формат «5+2» неэффективен. Ей надо прежде всего самой определиться, какая госпожа Санду была более близка к своей собственной позиции: та, более ранняя, или та, которая делала заявления перед голосованием», — полагает Ястребчак.

При этом эксперт ответил, что большую роль играет окружение нового президента, которое и выстраивало ее предвыборную кампанию — надо понять, в какой мере это окружение будет влиять на действия Санду как президента.

Отвечая на вопрос, оправданна ли боязнь того, что теперь, когда президент Молдавии сменился, приднестровский конфликт обострится до предела, Владимир Ястребчак заявил, что в первую очередь необходимо понять, как Санду относится к радикалам, которых в ее партии тоже немало.

«Очень хотелось бы, чтобы госпожа Санду четко определилась по поводу тех противоправных действий, которые предпринимались как в ходе первого, так и в ходе второго тура голосования на пунктах пропуска с Приднестровьем. Настораживает то, что снова звучат лозунги тридцатилетней давности «чемодан-вокзал-Россия», под которыми осуществлялись попытки наведения так называемого конституционного порядка в Приднестровье. Если госпожа Санду действительно желает выстраивать отношения с Приднестровьем, ей надо очень четко высказать свою позицию в отношении ее же сторонников, которые такие лозунги используют. Это заметные члены ее партии, депутаты парламента. Вопрос, кто определяет политику ее партии — они или она сама со своими в последнее время достаточно миролюбивыми заявлениями», — подытожил Владимир Ястребчак.