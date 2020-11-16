Москва, 16 ноября, 2020, 23:27 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина, в ходе телефонного разговора с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, о необходимости сохранения христианских храмов и монастырей, расположенных на переданных территориях Нагорного Карабаха, вызвало бурную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 16 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Serouj Собор Казанчецоц. Шуши. Нагорный Карабах

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«Интересные люди политики! Бойцов на поле брани положили, а сами за руку на переговорах здороваются. Есть же поговорка: «Паны дерутся, а у хлопцев спины трещат!», — написал пользователь ugno mi.

Многие комментаторы написали слова благодарности российскому народу, который оказал поддержку жителям Нагорного Карабаха. По их мнению, именно Российская Федерация помогла установить мир в данном регионе.

«Спасибо вам, наши русские друзья! Пусть Господь вас хранит! Это такое огромное счастье, что наши храмы не пострадают!», — поделилась пользователь Marina.

Часть граждан заявила, что мирное соглашение, а также разговор о необходимости сохранить культурное наследие Карабаха является благом для жителей Армении, Азербайджана и самого Нагорного Карабаха.

«Хорошо, что соглашение подписали. А то из-за глав тех стран, мы видим, как страдает обычный мирный народ. Надеюсь, что там все решится и наступит мир, для всех», — написал пользователь под псевдонимом «Гном Гномыч».

Тем не менее, некоторые пользователи сообщили о своём недоверии Азербайджану. По их видению, данная республика находится под сильным влиянием Турции, которая в свою очередь, перевела собор св. Софии в Стамбуле из статуса музея в мечеть.

«А теперь вспомним, что произошло с собором св. Софии этим летом. И это еще самый мягкий вариант. Есть риск, что Азербайджан будет стараться уничтожить культурные памятники армян, так чтобы будущие поколения не могли на них ссылаться», — пишет December child.

Напомним, 16 ноября президент России Владимир Путин, в ходе телефонного разговора с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, заявил о необходимости сохранения христианских храмов и монастырей, расположенных на переданных территориях Нагорного Карабаха.