Тамбов, 16 ноября, 2020, 19:04 — ИА Регнум. В Тамбовской области разрабатывают схему доставки бесплатных лекарств больным COVID-19, перепрофилируют больницы и открывают новые лаборатории для проведения тестов на коронавирус. О принимаемых мерах сегодня, 16 ноября, рассказал тамбовский губернатор Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

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Руководитель региона подчеркнул, что осенний рост выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не превышает показатели первой волны пандемии, но ситуация остаётся достаточно серьёзной, и здравоохранение работает «в условиях сверхнагрузки».

Чтобы снять напряжённость, разворачиваются дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19: накануне открыто 30 коек в Рассказовской ЦРБ, планируется перепрофилирование ещё 60 коек в Тамбове. Всего в области создано девять специализированных ковидных центров и 12 инфекционных отделений. Перепрофилировано 1242 койки, что выше всех установленных нормативов, подчеркнул губернатор.

«В том числе 798 коек имеют подводку кислорода, 193 оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Что также превышает установленные нормативы. Во всех отделениях есть всё необходимое оборудование и медперсонал. Мы понимаем, что в любой момент может возникнуть необходимость развернуть дополнительные койки, и мы к этому готовы», — заверил Александр Никитин.

По его словам, перебои в поставках кислорода отсутствуют. На базе всех крупных лечебных учреждений функционируют кислородные газификаторы, а медицинские организации с небольшим объёмом потребления кислорода работают на баллонах, которые поставляются из Рязани.

«Проблем с кислородом мы не имеем, к великому счастью, в том числе благодаря той политике, которую реализовывали в последние 3−5 лет. Мы не выходили на аутсорсинги, не передавали эту услугу коммерческим организациям, поэтому сохранили производство кислорода на базе кислородных станций свое. Эта очень острая тема для многих регионов страны для нас, к счастью, не актуальна», — отметил губернатор.

Александр Никитин также сообщил, что в ближайшее время больные COVID-19 тамбовчане начнут получать бесплатные медикаменты, лекарства — на эти цели регион получил из федерального бюджета около 38 млн рублей. Дополнительно прорабатывается схема доставки препаратов, в этой работе будут задействованы медицинские работники и волонтеры.

В рамках борьбы с коронавирусом, которая во многом зависит от оперативной и своевременной диагностики, на этой неделе планируется открыть новую ПЦР-лабораторию на базе Тамбовской областной клинической больницы имени В. Д. Бабенко, на создание которой выделено 40 млн рублей. Здесь будут делать свыше 1 тыс. исследований в сутки. До конца года планируется открыть еще одну лабораторию на базе городской больницы № 2 Мичуринска.

«В результате мы значительно снизим нагрузку по тестированию, которая сейчас возникает. Всем, кому по показаниям необходимо тестирование, должны его проводить быстро и бесплатно», — сказал Александр Никитин.

Тамбовский губернатор также поблагодарил медицинских работников, которые сейчас работают в очень сложных условиях, и заверил, что региональная власть со своей стороны и в дальнейшем будет исполнять все взятые обязательства.

Глава региона также подчеркнул, что, несмотря на сложности из-за пандемии, в регионе продолжается реализация нацпроектов. В рамках проекта «Здравоохранение» на прошлой наделе началась работа санитарной авиации — это событие Александр Никитин назвал историческим. За неделю в регионе были транспортированы восемь пациентов. Губернатор выразил уверенность в том, что санавиация позволит повысить эффективность оказания экстренной медицинской помощи и сохранить жизни и здоровье людей:

«Это один из важных резервов снижения смертности. Думаю, мы будем и дальше развивать этот проект».

Как сообщало ИА REGNUM, вертолет национальной службы санитарной авиации полеты по Тамбовской области совершает ежедневно. Вертолет оснащен всем необходимым, включая аппарат искусственной вентиляции легких с функцией мониторинга состояния пациента. Доставка по воздуху более комфортная и менее травмирующая для пациентов в критических состояниях, чем поездка на автомобиле. Для эвакуации пациентов из отдаленных населенных пунктов обустроены две сортировочно-эвакуационные площадки: на территориях Мичуринской городской больницы имени С. С. Брюхоненко и Уваровской центральной районной больницы.

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