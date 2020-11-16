Тамбовский губернатор оценил ситуацию с COVID-19 и рассказал о новых мерах
Тамбов, 16 ноября, 2020, 19:04 — ИА Регнум. В Тамбовской области разрабатывают схему доставки бесплатных лекарств больным COVID-19, перепрофилируют больницы и открывают новые лаборатории для проведения тестов на коронавирус. О принимаемых мерах сегодня, 16 ноября, рассказал тамбовский губернатор Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
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Руководитель региона подчеркнул, что осенний рост выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не превышает показатели первой волны пандемии, но ситуация остаётся достаточно серьёзной, и здравоохранение работает «в условиях сверхнагрузки».
Чтобы снять напряжённость, разворачиваются дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19: накануне открыто 30 коек в Рассказовской ЦРБ, планируется перепрофилирование ещё 60 коек в Тамбове. Всего в области создано девять специализированных ковидных центров и 12 инфекционных отделений. Перепрофилировано 1242 койки, что выше всех установленных нормативов, подчеркнул губернатор.
По его словам, перебои в поставках кислорода отсутствуют. На базе всех крупных лечебных учреждений функционируют кислородные газификаторы, а медицинские организации с небольшим объёмом потребления кислорода работают на баллонах, которые поставляются из Рязани.
Александр Никитин также сообщил, что в ближайшее время больные COVID-19 тамбовчане начнут получать бесплатные медикаменты, лекарства — на эти цели регион получил из федерального бюджета около 38 млн рублей. Дополнительно прорабатывается схема доставки препаратов, в этой работе будут задействованы медицинские работники и волонтеры.
В рамках борьбы с коронавирусом, которая во многом зависит от оперативной и своевременной диагностики, на этой неделе планируется открыть новую ПЦР-лабораторию на базе Тамбовской областной клинической больницы имени В. Д. Бабенко, на создание которой выделено 40 млн рублей. Здесь будут делать свыше 1 тыс. исследований в сутки. До конца года планируется открыть еще одну лабораторию на базе городской больницы № 2 Мичуринска.
Тамбовский губернатор также поблагодарил медицинских работников, которые сейчас работают в очень сложных условиях, и заверил, что региональная власть со своей стороны и в дальнейшем будет исполнять все взятые обязательства.
Глава региона также подчеркнул, что, несмотря на сложности из-за пандемии, в регионе продолжается реализация нацпроектов. В рамках проекта «Здравоохранение» на прошлой наделе началась работа санитарной авиации — это событие Александр Никитин назвал историческим. За неделю в регионе были транспортированы восемь пациентов. Губернатор выразил уверенность в том, что санавиация позволит повысить эффективность оказания экстренной медицинской помощи и сохранить жизни и здоровье людей:
Как сообщало ИА REGNUM, вертолет национальной службы санитарной авиации полеты по Тамбовской области совершает ежедневно. Вертолет оснащен всем необходимым, включая аппарат искусственной вентиляции легких с функцией мониторинга состояния пациента. Доставка по воздуху более комфортная и менее травмирующая для пациентов в критических состояниях, чем поездка на автомобиле. Для эвакуации пациентов из отдаленных населенных пунктов обустроены две сортировочно-эвакуационные площадки: на территориях Мичуринской городской больницы имени С. С. Брюхоненко и Уваровской центральной районной больницы.
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