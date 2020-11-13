Тамбов, , 18:47 — REGNUM В Тамбовской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» заработала санитарная авиация, которая предназначена для эвакуации тяжелобольных пациентов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В течение первой недели работы с его помощью медики оперативно доставили в областную клиническую больницу шесть человек, которым своевременно оказали помощь с применением высокотехнологичного оборудования.

Санитарная авиация в Тамбовской области Tambov.gov.ru

Основная цель развития системы санитарной авиации прописана в региональной стратегии, утвержденной губернатором Александром Никитиным. Она призвана обеспечить развитие системы оказания скорой медицинской помощи населению.

Вертолет национальной службы санитарной авиации полеты по Тамбовской области совершает ежедневно. Вертолет оснащен всем необходимым, включая аппарат искусственной вентиляции легких с функцией мониторинга состояния пациента, стойка для введения препаратов. Для эвакуации пациентов из отдаленных населенных пунктов обустроены две сортировочно-эвакуационные площадки: на территориях Мичуринской городской больницы имени С. С. Брюхоненко и Уваровской центральной районной больницы.

Сегодня, 13 ноября, с помощью вертолета санавиации бригада реаниматологов областной больницы забрала пациента из Мичуринска, которому срочно требовалась высокотехнологичная помощь. По словам заведующей отделением анестезиологии-реанимации Тамбовской областной клинической больницы Ирины Поминовой, он стал шестым пациентом, которого транспортировали на вертолёте.

«В полёте можем оказывать всю помощь, которая необходима пациентам в критическом состоянии. Наш пациент нуждается в эндоваскулярном вмешательстве, чтобы сохранить нижние конечности и избежать ампутации», — сказала Ирина Поминова.

Ранее медики эвакуировали пациентов с инфарктами, циррозом печени в тяжелом состоянии, острым панкреатитом, почечной недостаточностью. Все они получили своевременную и высокопрофессиональную медицинскую помощь.

Санитарная авиация работает в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Руководитель проектного офиса по развитию санитарной авиации Минздрава России Михаил Ламзин отметил, что Тамбовщина с 2020 года участвует в реализации мероприятий по развитию первичной медико-санитарной помощи, частью которого и является проект по развитию санитарной авиации.

«Чтобы начать полёты, потребовалось провести большую подготовительную работу по обустройству площадок, подготовке кадров, выстраиванию маршрутизации, обучению специалистов, синхронизации в работе областной больницы, районных больниц, детской областной больницы», — сказал Михаил Ламзин.

Время полета из Мичуринска занимает 20 минут, из Уварово — 35 минут. Это значительно быстрее по сравнению с поездкой на реанимобиле. Кроме того, доставка по воздуху более комфортная и менее травмирующая для пациентов в критических состояниях, чем поездка на автомобиле.

Средства на полеты выделены из федерального бюджета на условиях софинансирования. Власти подчёркивают, что благодаря запуску проекта санитарной авиации медицинская помощь с применением последних достижений науки и техники становится доступнее для жителей самых отдаленных уголков региона.