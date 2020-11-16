Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2020, 18:59 — ИА Регнум. В муниципалитеты Ростовской области начались поставки препаратов для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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В настоящее время закуплено 75% об общей потребности в медикаментах. В ближайшее время жители Ростовской области получат лекарства через медработников и волонтёров. Распределение препаратов и их доставку адресатам будет контролировать донской минздрав.

ИА REGNUM напоминает, что на закупку препаратов для лечения пациентов с COVID-19 Ростовская область получила из федеральной казны 157,9 млн рублей.