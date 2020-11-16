Степанакерт, 16 ноября, 2020, 18:44 — ИА Регнум. Российские военные из состава миротворческой группировки в Карабахе взяли под охрану действующий монастырь Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха, сообщил 16 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

(сс) Alaexis Монастырь Дадиванк

Отмечено, что это было сделано по просьбе местных жителей.

«По просьбе местных жителей российскими миротворцами выставлен наблюдательный пост у древнего христианского памятника — действующего монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе», — сказал Конашенков.

В данный момент при посредничестве российских военных прорабатывается вопрос обеспечения верующим свободного доступа в монастырь.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил президенту России Владимиру Путину, что в Азербайджане гарантируются права всех народов и безопасность всех религиозных сооружений.

Тем не менее, в соцсетях уже опубликованы видеоролики, демонстрирующие разрушение и осквернение христианских религиозных сооружений Карабаха азербайджанскими военными.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября, армия Азербайджана при поддержке Турции проводила наступательную операцию. 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана и премьер-министр Армении подписали документ о прекращении огня и вводе в Карабах миротворческой группировки Вооруженных сил России.