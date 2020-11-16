Санкт-Петербург, 16 ноября, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Санкт-Петербургу предлагают передать помещения Музея городской скульптуры в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Это следует из появившегося в сети протокола по итогам совещания по подготовке к празднованию в 2021 году 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Дарья Драй ИА REGNUM Александро-Невская лавра

Согласно документу, во-первых, Минкультуры вместе с Минфином должны проработать вопрос о дополнительном финансировании реставрационных работ в Александро-Невской лавре и в Санкт-Петербургской духовной академии.

Во-вторых, губернатору Александру Беглову и правительству Санкт-Петербурга рекомендуют по такому случаю вместе с Санкт-Петербургской епархией РПЦ подумать о передаче Благовещенской, Лазаревской церквей и церкви Тихвинской иконы Божией Матери, а также земельного участка на набережной реки Монастырки, 5, в ведение епархии. Поработать над этим губернатору предстоит с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, распорядились сверху.

Вопрос с участком земли рядом с Митрополичьим садом следует решить «в целях восстановления исторической территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры». Речь идет о зоне площадью 2,9 га, которая сейчас значится за деревообрабатывающим комбинатом «Сосна».

Кроме того, министерство культуры РФ должно вместе с РПЦ «проработать вопрос о возможности перемещения раки для мощей князя Александра Невского» из Эрмитажа в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры после реставрации.

Документ подписан вице-премьером Дмитрием Чернышенко и датирован еще 28 сентября 2020 года.

Судя по документам, имеющимся в распоряжении портала 47news, Москва не «обязывает» Смольный ни к чему, однако предполагать сопротивление городских властей тоже не приходится.

Между тем в 2013 году, когда РПЦ пыталась получить в свое распоряжение Благовещенскую церковь, против официально выступили члены Совета Федерации от Петербурга Валентина Матвиенко и Людмила Косткина. Богослужения здесь не проводят с 1930-х годов.

В помещении церкви находится Благовещенская усыпальница, которая входит в состав Музея городской скульптуры. Сюда в течение почти сотни лет переносили надгробия именитых соотечественников, имеющие ценность для искусства, как и в Лазаревскую церковь после появления музея. В церкви Тихвинской иконы Божией Матери располагается Некрополь мастеров искусств.

«Правительство России, как выясняется, «рекомендует» губернатору Беглову передать РПЦ помещения Музея городской скульптуры. Там находится более 100 памятников, надгробия выдающихся наших соотечественников. В который раз хотят наступить на те же грабли, что с Исаакием? Выселить музей — недопустимо. То, что входит в музейный фонд, передавать церкви — нельзя. А «переместить» их некуда, да и невозможно. Или хотят демонтировать надгробия, в том числе усыпальницу Суворова? Такая общественная реакция будет, что мало не покажется», — заметил депутат Заксобрания Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский.

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Напомним, при предыдущем губернаторе Петербурга Георгии Полтавченко Смольный предпринял попытку передать РПЦ в безвозмездное пользование Исаакиевский собор, который никогда не принадлежал церкви и является успешным городским музеем. Это спровоцировало массовые протесты и митинги горожан, которые опасались, что церковь не справится с сохранением архитектурно-исторического наследия. В результате власти «временно» отказались от этой идеи.

В 2018 году депутат Максим Резник сообщил, что митрополит Варсонофий написал Александру Беглову письмо, где просит отдать церкви в безвозмездное пользование помещения Музея городской скульптуры, расположенные на территории Александро-Невской лавры.