Степанакерт, 16 ноября, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Передовая оперативная группа МЧС России прибыла в столицу Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт, сообщает 16 ноября пресс-служба ведомства.

Mchs.gov.ru Группировка МЧС России прибыла в Степанакерт

В составе передовой группы 30 специалистов МЧС, а также техника и оборудование для полевого лагеря.

Среди них представители центрального аппарата ведомства, сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», а также связисты.

Передовая группа изучит условия для размещения ещё 150 спасателей и аэромобильного госпиталя, находящихся сейчас в готовности к вылету в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября, когда президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали документ о прекращении огня и вводе в Карабах миротворческой группировки Вооруженных сил России.