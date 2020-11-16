Москва, 16 ноября, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Российская компания «Аэрофлот» возобновляет авиарейсы во французскую Ниццу, приостановленные в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила 16 ноября пресс-служба авиаперевозчика.

Jonathan Winton Photography Самолёт «Аэрофлота»

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"Аэрофлот» возобновляет выполнение полётов в Ниццу с 20 ноября 2020 года», — говорится в сообщении.

Как уточняется, рейсы SU2360/SU2361 Москва — Ницца — Москва будут осуществляться один раз в неделю по пятницам. В компании добавили, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота рейсов может меняться.

В «Аэрофлоте» также предупредили, что въезд на территорию Франции разрешён только отдельным категориям пассажиров: гражданам Франции, владельцам вида на жительство и ряду других категорий по специальному разрешению французских властей.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Францией на текущий момент не восстановлено.