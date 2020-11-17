Кемерово, 17 ноября, 2020, 08:13 — ИА Регнум. Кредиторы ООО «Юргинский машиностроительный завод» приняли решение «прекратить хозяйственную деятельность». Это предприятие, считавшееся флагманом машиностроительной отрасли Кузбасса, дает работу более тысячи человек, из них уже к концу текущего года будут сокращены 800. Что ожидалось от этого завода и какой оказалась реальность, рассказывает корреспондент ИА REGNUMАнастасия Степанова.

Barnacle Юргинский машзавод

Собственник 90%-ной доли в заводе ООО «РТ-Капитал» («дочка» госкорпорации «Ростех») само предложило рассмотреть вопрос о прекращении деятельности завода. Речь идет о градообразующем предприятии. Собственная ТЭЦ завода обеспечивала теплом город, транспортный парк, промышленные мощности с полным производственным циклом, само предприятие специализировалось на производстве горно-шахтного оборудования, грузоподъёмной и специальной техники, которая поставлялась в различные регионы России и на Украину.

В 2019 году в отношении него началось дело о банкротстве, — правда, обещалось, что областное правительство, Ростех и представители собственников не оставят завод погибать, а разработают совместную дорожную карту по оздоровлению и его дальнейшему развитию. Не получилось. Кредиторы множились, 7 сентября 2020 года арбитраж Кузбасса решил признать должника банкротом и открыть конкурсное производство, представитель ООО «РТ-Капитал» ходатайство о признании должника банкротом и введении конкурсного производства поддержал. Свое решение он аргументировал социальной напряжённостью, которая имеет место на предприятии из-за невыплаты зарплат.

30 октября 2020 года кредиторы машзавода решили его судьбу, а заодно и его работников. 800 семей депрессивного города останутся без средств к существованию, но и тут власти не оставляют их своими обещаниями: конечно, людям помогут с трудоустройством. Как — другой вопрос. Особенно в моногороде. Особенно во время пандемии. Это при том, что социальная напряженность имеет место не только на заводе, но и в самой Юрге, которая с 2015 года входит в число особо бедствующих моногородов.

Читайте подробности в статье Анастасии Степановой «Работников уволить, завод остановить: что происходит у «Ростеха» в Кузбассе».