Приштина, Сербия, 16 ноября, 2020, 15:42 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 15 ноября сообщили, что за сутки в результате исследования 1361 образца в крае выявили 501 носителя коронавируса. Ещё 250 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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25 октября число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово превысило планку в двести заражений и с тех пор постоянно увеличивается. За последний месяц число ежедневно выявляемых случаев возросло почти в шесть раз. Число заражений уже месяц ежедневно в разы превышает число выздоровлений, что привело к стремительному росту нагрузки на медицинские учреждения.

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Мэр Приштины Шпенд Ахмети 26 октября заявил, что ожидает катастрофы уже через неделю. И его предсказание оказалось верным. Косово продержалось дольше, чем соседние Албания и Северная Македония, где коронавирус бьет рекорды уже третью неделю подряд, однако теперь ситуация начала стремительно ухудшаться и в крае. На данный момент число ежедневно выявляемых случаев превысило семьсот и приближается к тысяче, а смертность близка к отметке десять человек в сутки.

С пятницы, 13 ноября, Косово разделено на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации. Приштина оказалась в «красной» зоне, где были введены самые строгие ограничения — с 19:00 до 05:00 действует комендантский час.

По официальным данным, всего в Косово выявлен 29 117 случаев заражения коронавирусом. 17 305 пациентов уже здоровы. 822 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 13 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 10 990 человек.