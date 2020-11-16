Варшава, 16 ноября, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Почти половина жителей Польши (47%) положительно оценивают деятельность вооруженных сил республики, которые оказывают помощь медработникам в борьбе с пандемией. Соответствующие результаты были получены в результате опроса социологической службы Social Changes. Об этом передает wPolityce.pl.

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В ходе опроса респондентам был задан вопрос: «Как вы оцениваете деятельность вооруженных сил по поддержке медработников в борьбе с эпидемией коронавируса в Польше?». На этот вопрос почти половина респондентов (47%) ответили положительно. Из них 17% оценили действия силовиков однозначно положительно, а 30% выбрали вариант «скорее положительно».

Действия армии отрицательно оценили 23% респондентов, из которых 11% указали на «однозначно отрицательное» отношения к данным процессам, а 12% — «скорее отрицательное».

30% респондентов не могли дать однозначный ответ.

Исследование проводилось на общенациональной репрезентативной (по полу, возрасту, месту проживания) выборке из 1088 человек с 6 по 9 ноября 2020 г.

Напомним, в октябре текущего года военные в Польше занялись отбором проб для тестирования на наличие коронавируса, благодаря чему медицинский персонал может больше сосредоточиться на помощи пациентам. Также 21 октября стало известно, что Инспекция вооружений армии Польши подписала контракт на поставку 175 санитарных машин. Транспортные средства будут использоваться для поддержки медработников в кризисных ситуациях, когда будет не хватать ресурсов для оперативного принятия вызовов скорой помощи. Контракт также включает возможность увеличения заказа на дополнительные автомобили до 202.