Москва, 16 ноября, 2020, 14:49 — ИА Регнум. Новую редакцию санитарно-эпидемиологических правил по профилактике распространения коронавирусной инфекции утвердила главный санитарный врач России Анна Попова. Документ опубликован 16 ноября на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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В постановлении говорится, что после контакта с больными коронавирусной инфекцией в изоляции следует находиться не менее двух недель либо, если заболевание развилось, до момента восстановления. Выписка с карантина допускается без проведения теста на коронавирус, если у контактных лиц не было клинических симптомов заболевания.

Тех, кто прошёл лечение, будут выписывать после получения одного отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

Указано также, что исследование на коронавирус должно быть выполнено не более, чем через 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию. В этот срок человек, сдавший тест, должен получить результат.

Новые нормы начнут действовать с 17 ноября.