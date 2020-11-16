Москва, 16 ноября, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Между количеством штрафов за нарушение масочного режима и эпидемиологической ситуацией в том или ином регионе прослеживается связь. Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила 16 ноября на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

«Жёсткие меры и жёсткий контроль за их обеспечением, безусловно, дают свой результат», — подчеркнула Попова.

В среднем, уточнила она, в регионах России за неделю регистрируют от восьми до 18 штрафов в неделю на 100 тыс. человек. Там, где заболеваемость продолжает расти, штрафов меньше. В субъектах, где наблюдается стабилизация, насчитывается около 18 штрафов на 100 тыс. человек.

Читайте также: Попова заявила о прогрессе в ситуации с коронавирусом в регионах России