Москва, 16 ноября, 2020, 13:04 — ИА Регнум. Турция отправляет своих военных в Азербайджан для участия в деятельности мониторингового центра. Об этом говорится в указе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам 16 ноября.

Mod.gov.az Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и министром обороны Турции Хулуси Акар

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«Там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных», — так прокомментировал Песков информацию о появлении указа Эрдогана.

Представитель Кремля добавил, что это внутреннее дело Турции. Соответствующие процедуры предусмотрены законами этой страны.

Договоренности по созданию совместного мониторингового центра на территории Азербайджана — это продукт двусторонней договоренности Москвы и Анкары, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в турецкий парламент поступил проект указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.

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